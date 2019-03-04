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В Африке разбился самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 157 человек

Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, передала телерадиокорпорация BBC.

«Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на самолете Ethiopian Airlines Боинг-737, выполнявшем регулярный рейс в Найроби», - написал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Twitter.

Авиакомпания Ethiopian Airlines компания подтвердила, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. «Предполагается, что на борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, однако сейчас мы уточняем список пассажиров этого рейса», - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

В сообщении отмечается, авиакомпания «на данный момент не располагает подтвержденной информацией о выживших или возможных жертвах». «Сейчас ведутся поисковые и спасательные операции», - отметила авиакомпания.