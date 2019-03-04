В России и мире

Три гражданина РФ находились на борту разбившегося в Эфиопии самолета

Трое россиян находились на борту разбившегося самолета Ethiopian Airlines, заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров, пишет «Интерфакс».

«На борту Эфиопских авиалиний рейс 302, который вылетел сегодня утром из Аддис-Абебы в Кению, находилось три российских пассажира», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Авиакомпания Ethiopian Airlines озвучила имена россиян, находившегося на борту разбившегося в Эфиопии самолета, заявляют в посольстве РФ в Эфиопии.

«Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов», - говорится в сообщении посольства в Twitter.

В дипмиссии заявляют, что устанавливают контакт с родственниками погибших россиян. «Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших! Посольство находится в/устанавливает контакт с родственниками россиян и готово оказать им все возможное содействие в сложившейся ситуации», - говорится в сообщении посольства

Российская дипмиссия приводит телефон для связи: +251953453463

Крушение самолета Ethiopian Airlines произошло в 08.44 (совпадает с МСК) спустя шесть минут после взлета из аэропорта в столице Эфиопии. Причины авиакатастрофы остаются неизвестными. Самолет выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби.

По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет.