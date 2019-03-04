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Эксперты обнаружили способ для взлома Wi-Fi

Научные сотрудники из Университета Левена заявили о том, что на сегодняшний день любое устройство, которое имеет возможность подключения к сети Wi-Fi, находится под угрозой, пишет ФАН.

По словам экспертов, роутер защищен от кибератак благодаря технологии сетевой безопасности под названием Wireless Protected Access 2 (WPA-2), которая встраивается в сертифицированное оборудование с 2006 года.

Впрочем, бельгийские специалисты выяснили, что роутеры, оснащенные системой WPA-2, в действительности уязвимы для взлома. Кибермошенники используют для атаки программу Key Reinstallation Attacks (KRACK).

По словам специалистов, под угрозой находятся все девайсы с возможностью выхода в Сеть. В случае кибератаки преступники могут получить доступ к личным контактам, паролям и даже данным банковской карты.

Как обратили внимание программисты, проблема заключается в самой WPA-2. Подключение к защищенной сети происходит в четыре фазы, не позволяя другим перехватывать информацию. Но как раз этот процесс делает WPA-2 уязвимой.