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Вышла новая серия «Простоквашино»

Новый эпизод «Возвращения в Простоквашино», который называется «Неудобные соседи», появился на YouTube-канале «Союзмультфильма», пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«В новой, 12-й серии мультсериала «Простоквашино» герои займутся поисками подходящего участка для нового дома, где можно будет построить бассейн и большой коровник для Матроскина», - говорится в сообщении.

Режиссером эпизода выступил Владимир Торопчин. Среди его прошлых работ - мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и другие.