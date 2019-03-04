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Visa повысит предельную сумму покупок без пин-кода до 3 тысяч рублей

Платежная система Visa увеличит максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых держателям карт не нужно будет вводить пин-код, до 3 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на разосланное банкам письмо с новыми правилами. Новые правила должны вступить в силу в середине апреля.

Сейчас пин-код нужно вводить, если платеж превышает 1 тысячу рублей. Как пояснил руководитель по развитию эквайринга одного из банков Денис Хренов, ныне действующий лимит был установлен, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а бесконтактные платежи были новинкой для рынка. Сейчас макроэкономическая ситуация и конъюнктура рынка позволяет повысить этот лимит, отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга одного из банков Алексей Киричек.

Осенью 2018 года Visa сообщила, что Россия входит в тройку стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей. По данным Сбербанка, на конец года в России было выпущено более 270 миллионов карт и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом. Годом ранее этот показатель не превышал 1%.