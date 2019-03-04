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Сжигавшие верблюдов шаманы останутся безнаказанными

Полиция Ангарска Иркутской области отказалась возбудить уголовное дело в связи с ритуальным сожжением пяти верблюдов бурятскими шаманами. Об этом сообщает издание Znak.

Проверка проводилась на основании видео, опубликованного на YouTube 21 февраля. Правоохранительные органы не нашли в действиях шаманов нарушения закона и отказались возбуждать уголовное дело по статье 245 УК («Жестокое обращение с животными»). Причиной отказа стало отсутствие состава преступления, сообщает издание со ссылкой на прокурора Ангарска Дениса Кабатова.

Как говорилось в описании к видео, обряд под названием «Жэн тэнгэри яба» проводился впервые в истории. Он якобы был направлен на укрепление России и ее народов. На кадрах видно, как верблюдов на привязи тащат под звуки шаманских бубнов к месту проведения ритуала, а затем сжигают животных на костре.

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В шаманском центре «Тэнгэри» в Бурятии ритуал осудили и обвинили шаманов в сектантстве и обмане верующих.

Позднее проводивший обряд шаман Артур Цыбиков попытался оправдать свои действия. Он заявил, что получил звонок от одной из местных ферм с просьбой умертвить пять агрессивных верблюдов, и указал, что звери не были сожжены заживо.