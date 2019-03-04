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В России и мире

На границе Латвии и России установили забор длиной 93 километра

11.03.2019 18:10|ПсковКомментариев: 1

Латвия завершила работы по строительству 93-километрового забора с колючей проволокой на границе с Россией, высота на некоторых участках которого составляет 2,7 метра, говорится в сообщении Государственной пограничной службы, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Летом 2015 года было заключено генеральное соглашение «О строительстве инфраструктуры государственной пограничной зоны вдоль латвийско-российской границы». Проект строительства охватывает всю латвийско-российскую границу в 283,6 километра. Строительство включает деревянные строительные пешеходные дорожки, патрульные будки, водопропускные трубы, пешеходную дорожку. На некоторых участках границы высота забора с колючей проволокой достигает 2,7 метра.

«Общая стоимость строительства составляет 21,168 миллиона евро. К 31 декабря 2018 года была проложена граница длиной 207 километров и первоначальный забор длиной 93 километра. Он достроен. Завершить оснащение приграничной зоны России планируется в 2020 году», - говорится в сообщении.

Граница Латвии с Россией имеет протяженность 283,6 километра. На ней находится десять отделений Государственной пограничной охраны, каждая из которых обслуживает участки от 22 до 40 километров и имеет штатное расписание от 27 до 53 сотрудников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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