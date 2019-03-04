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В Эстонии собираются заявить права на российские земли

Представители Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) собираются поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода (входит в состав Кингисеппского муниципального района Ленинградской области). Как пишут «Известия», об этом сообщает «Sputnik. Эстония».

«Мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно», - заявил заместитель председателя парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас. По его словам, чтобы «передвинуть границу», придется провести всенародный референдум для изменения конституции.

Как напоминает «Газета.ру», Ивангород входил в состав Эстонии с 1919 по 1940 год.

В начале февраля министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу вновь назвал пребывание своей страны в составе Советского Союза оккупацией, которая нанесла ущерб. Компенсировать потери, по его мнению, должна Россия как правопреемница СССР.

Москва, в свою очередь, считает, что Эстония официально присоединилась к Советскому Союзу летом 1940 года в результате принятия местным парламентом решения об образовании Эстонской ССР и декларации о вступлении в СССР. В ответ Верховный совет СССР одобрил постановление о принятии Эстонии в состав союзного государства. В МИД РФ также неоднократно подчеркивали, что между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не велось военных действий.

Напомним, в предыдущие годы сообщалось о потенциальных территориальных претензиях Эстонии на часть Псковской области. Как ранее сообщал портал eadaily.com, в 2005 году после почти 11 лет переговоров были согласованы параметры российско-эстонской границы. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в Рийгикогу депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года (согласно которому Эстонии отошли российские Принаровье с Причудьем и Печорский район Псковской области) в таком контексте, который сохранял потенциальные территориальные претензии к РФ. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, и процесс остался юридически незавершенным.