Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия

Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Глава государства внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает наделение СК полномочиями по организации судебной экспертизы.
«Одновременно с этим на СК России возлагаются полномочия по организации производству судебных экспертиз... назначенных в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством...» - говорится в пояснительной записке.
Ранее президент России Владимир Путин поручил усилить надзор за следствием на всех уровнях. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение генпрокурора России Юрия Чайки вернуть право возбуждать и расследовать дела, в том числе в отношении следователей.
Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»