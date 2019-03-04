В России и мире

Опубликован рейтинг стран с самым чистым воздухом

Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Об этом сообщил портал Air Visual.

Также в пятерку лидеров по чистоте воздуха вошли Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия. Исследование, в котором приняли участие 73 государства, провели специалисты крупнейшей международной природоохранной организации и компании-разработчика компьютерных программ, сообщает портал «Известия».

Эксперты оценивали чистоту воздуха по количеству микрочастиц пыли в среднем в воздухе города или страны. Государства Северной Европы традиционно лидируют в рейтинге. Россия заняла место во второй десятке, между Швейцарией и Люксембургом.

Самая неблагоприятная обстановка в Индии, Пакистане и Бангладеш. В этих странах содержание пыли в воздухе превышает показатели стран-лидеров в десять и более раз.