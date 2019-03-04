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ЦБ РФ выпускает 5-рублевую монету к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией

Банк России 12 марта выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией.

На оборотной стороне монеты на фоне стилизованной карты Крымского полуострова и расходящихся лучей изображен мост, возведенный над Керченским проливом, соединяющий материковую часть России и полуостров Крым.

Монета изготовлена тиражом 2 млн штук.

Она является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.