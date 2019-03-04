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Медведев поручил Минприроды проверить строительство завода на Байкале

Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину проверить на соответствие самым современным экологическим стандартам проект строительства завода на озере Байкал по экспорту воды в Китай, сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Ранее Медведев, который сейчас находится в Красноярске на Универсиаде-2019, подчеркнул, что тема стала очень острой, и он получает много обращений по поводу строительства завода, сообщает РИА Новости.

По словам премьера, нужно изучить все аспекты проекта. Он подчеркнул, что необходимо предпринять все усилия для того, чтобы Байкал был самым чистым озером на планете.

«Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала», — напомнил премьер.

Он подчеркнул, что решение далось нелегко, поскольку на комбинате работали люди, производили определенную продукцию.

«Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала», - сказал Медведев.