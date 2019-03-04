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Глава «Газпрома» назвал срок окончания газификации России

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным, что полностью завершить газификацию России удастся через 10 лет. Стенограмма рабочей встречи опубликована на официальном сайте Кремля. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Миллера, по состоянию на 1 января 2019 года средний уровень газификации в стране составляет 68,6%, при этом применительно к городским территориям этот показатель равняется 71,3 %, для сельской местности — 59,4 %.

Глава «Газпрома» также отметил, что при более активной работе властей регионов уровень газификации сел уже сейчас можно было бы довести до 65 %.

В то же время он предупредил, что трубный сетевой газ во все населенные пункты страны в любом случае не придет. «Это все-таки и пропан-бутан, это сжиженный природный газ, то, что называется локальной газификацией», — пояснил Миллер.