В России и мире

Электронные сигареты в России приравняют к обычным

В России на электронные сигареты распространят почти все ограничения, которые будут приниматься в отношении обычных сигарет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РБК и заместителя министра здравоохранения Олега Салагая.

Минздрав внес соответствующие правки в концепцию госполитики по противодействию потреблению табака на период с 2019-го по 2035 год. Документ направлен на согласование в правительство.

Новая редакция концепции содержит термин «электронное средство доставки никотина» (ЭСДН), который ранее появился в материалах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Решение приравнять такие средства к обычным сигаретам в ведомстве подкрепляют позицией ВОЗ о необходимости предотвращать увлечение людей новыми видами табачных изделий.

В Минздраве также опасаются новой эпидемии никотиновой зависимости из-за вейпов и систем нагревания табака lqos и glo, которая может свести на нет достижения многолетней борьбы с табакокурением.

В целом антитабачная концепция на ближайшие 15 лет предусматривает повышение стоимости табачных изделий, меры поддержки предпринимателей, отказывающихся от их продажи, ужесточение требований к упаковке и составу сигарет, информирование населения о вреде табака, оказание помощи тем, кто желает бросить курить и многое другое.