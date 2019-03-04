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В бразильской школе подростки застрелили 8 человек и 17 ранили

В Бразилии двое подростков застрелили в школе восемь человек и ранили 17. Как сообщают СМИ, оба стрелявших также мертвы. Их мотивы пока остаются неизвестными.

РБК сообщает, что в школе обучались 358 учеников второй ступени начальной школы (с 6-го по 9-й класс) и 693 — средней школы. Один из взрослых, погибших при стрельбе, был сотрудником учебного заведения.

На месте происшествия работают спецслужбы, полиция и медики. Инцидент произошел около 9:30 по местному времени.

На месте происшествия в школе были также обнаружены оружие, лук и стрелы, а также бутылки со смесью, похожие на коктейль Молотова, и чемодан с проводами. На место были вызваны саперы.