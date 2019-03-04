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Федеральная налоговая служба назвала число самозанятых в России

Число самозанятых в России на данным момент превышает 40 тысяч человек, сообщил журналистам руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

«Я скажу, что сейчас их более 40 тысяч», - сказал он. Глава ФНС не стал прогнозировать, насколько вырастет число самозанятых к концу 2019 года, сообщает «Интерфакс».

«Нет оценок. Это добровольный режим, чтобы людям было удобно, его можно использовать или нет», - пояснил он.

Как сообщалось, эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан с 1 января 2019 года начался в четырех российских регионах. Новый налоговый режим будет действовать в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года. Им смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не потребуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно будет установить на телефоне мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем.