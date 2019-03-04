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Forbes назвал богатейших российских холостяков

Журнал Forbes опубликовал рейтинг неженатных бизнесменов из списка богатейших россиян. В списке российских миллиардеров, который издание обновило на прошлой неделе, 98 человек. Среди них, как подсчитало издание, 14 человек либо разведены, либо еще не были женаты, сообщает РИА Новости.

Самым богатым женихом оказался основателя «Альфа-групп» Михаил Фридман. Его состояние оценивается в 15 миллиардов долларов. Он развелся уже более десяти лет назад и имеет четверо детей.

Вторую строчку рейтинга занял владелец футбольного клуба «Челси» и металлургической компании Evraz Роман Абрамович. Он был женат трижды, но сейчас снова холостяк. У него семеро детей и состояние в 12,4 миллиарда долларов.

Замыкает тройку лидеров владелец группы «Онэксим» и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets 53-летний Михаил Прохоров. Его состояние - 9,8 миллиардов долларов. Официально бизнесмен никогда не был женат.

Также в рейтинг были включены Дмитрий Рыболовлев и Петр Авен. Их состояния оцениваются в 6,8 и 5,2 миллиарда долларов соответственно.

В основном рейтинге Forbes, учитывающем состояние богатейших российских бизнесменов без учета их семейного положения, Фридман занимает 8-е место, Абрамович - 11-е, Прохоров - 13-е.

Ранее журнал Forbes опубликовал имя самого богатого человека в мире. Им был признан основатель Amazon Джефф Безос.