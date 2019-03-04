В России и мире

В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

Минприроды впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых в стране. Запасы нефти оценены почти в 40 триллионов рублей, природного газа - в 11 триллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.



Стоимость запасов нефти составила 39,6 триллиона рублей: стоимость газа - 11,3 триллиона рублей, коксующегося угля - почти 2 триллиона рублей.

Кроме того, Минприроды оценило запасы: железной руды - в 808 миллиарда рублей, алмазов - в 505 миллиарда рублей, золота - в 480 миллиарда рублей.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 триллионов рублей, или 60% ВВП за 2017 год.