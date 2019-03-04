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В России выросло число тяжких преступлений, совершенных детьми

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что, несмотря на общее снижение числа преступлений, совершенных детьми, доля тяжких преступлений среди них растет, сообщает «Интерфакс».

«На фоне общего снижения преступности несовершеннолетних, к сожалению, отмечается рост числа преступлений в группе 14-15 лет. Это называется омоложением преступности. А ещё более чем на 5% увеличилось число тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними», - сказала Кузнецова в среду на «круглом столе» в Общественной палате, посвященном детской тематике.

Она пояснила, что данные получены по линии МВД и Верховного суда, приведена статистика за 2018 год по сравнению с предыдущим годом.

По словам уполномоченного, каждый пятый ребенок, совершивший преступление, ранее уже попадал в сферу внимания органов правопорядка.

Кроме того, заметила омбудсмен, отмечается тенденция, что четверть малолетних преступников не училась и не работала, не была ничем увлечена на момент совершения противоправного действия.

Об изменениях в характере детской преступности в ноябре прошлого года говорила и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Статистика не свидетельствует о том, что детская преступность растет количественно, но она изменилась качественно, стала более жестокой и бездушной. Это, конечно, продукт влияния внешней среды», - сказала Москалькова журналистам.

По ее словам, технический прогресс дал людям огромные возможности для интеллектуального роста, «но он и принес искушение для того, кто не готов».

«Нужно постоянно работать с маленьким человеком, давая ему возможность работать в интернет-пространстве», - считает уполномоченный.