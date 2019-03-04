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Дмитрий Медведев: Российская сельхозтехника не хуже импортной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал успехи в импортозамещении сельскохозяйственной техники, но призвал российских производителей не почивать на лаврах, а совершенствовать свою продукцию и дальше. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: ria.ru

«Наша техника, все что выпускается, это просто производит впечатление. Наша техника точно нисколько не хуже иностранной. И вот применительно к парку сельхозтехники, здесь можно прямо сказать, что импортозамещение произошло, и произошло очевидным образом. Здесь проблем никаких я не вижу», - заявил Медведев на заседании правительства.