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МВД подготовило законопроект, позволяющий лицам без гражданства легализоваться в России

МВД России разработало законопроект об удостоверении личности для лиц без гражданства на территории РФ. Об этом со ссылкой на замначальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Александр Аксенов пишет ТАСС. Такой законопроект представили на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) «Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества».

«В высшей степени готовности находится наш проект федерального закона, который в принципе вводит новый документ для лиц без гражданства, это удостоверение личности, которое дает право на временное нахождение на территории РФ и дает возможность, шанс легализоваться», - сказал Александр Аксенов.

Кроме того, замначальника добавил, что в настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.