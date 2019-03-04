В России и мире

До конца года в России начнутся продажи трех новых моделей «Opel»

Французский автоконцерн «PSA Group» планирует до конца 2019 года начать продажи новых моделей «Opel» в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу «PSA» пишет «ТАСС». Уточняется, что речь идет о моделях «Grandland X», «Zafira Life» и «Vivaro».

«В 4-м квартале 2019 года «Opel» выводит на российский рынок «Opel Grandland X», «Opel Zafira Life» и «Opel Vivaro», - говорится в сообщении пресс-службы. Выпуск «Opel Zafira Life» и «Opel Vivaro» наладят на заводе в Калуге, а «Opel Grandland X» будут импортировать из Германии. При этом постепенно модельный ряд обещают расширить.

Источник: «ТАСС»

Дилерская сеть будет представлена как дилерами «Opel», так и новыми партнерами, расположенными в крупных городах России. На старте их количество составит 15-20, а в среднесрочной перспективе число увеличится более чем вдвое.

«Россия - это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию. Важным преимуществом является возможность локального производства с момента старта продаж», - отметил генеральный директор «Opel» Михаэль Лошеллер, слова которого приводятся в сообщении.