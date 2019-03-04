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Путин высказался за снижение ипотечных ставок до 8% и ниже

Президент РФ Владимир Путин призвал вернуться к процентной ставке в 8% для ипотечных кредитов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

На съезде РСПП он привел данные, согласно которым, ставки по ипотеке достигли 10,5-11% в среднем.

«Нужно идти вниз, возвращаться. Тем более, что как Минэкономразвития считает, негативный эффект от поднятия НДС, слава богу, считается исчерпанным», — отметил Путин.

Он призвал достичь уровня в 8%, а к 2024 году выйти на 7,8-7,9%.

Ранее Путин поручил правительству совместно с Банком России принять дополнительные меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 8% годовых и менее и доложить об этом до 15 января 2020 года.

Добавим, помощник президента РФ Андрей Белоусов заявлял, что средневзвешенная ставка по ипотеке в РФ может снизиться до 7% к 2024 году. Тем временем Центробанк РФ предложил закрепить право гражданина временно приостановить выплаты по ипотеке, к примеру, в случае потери работы.