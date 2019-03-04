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В сети появился новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Студия «Marvel» опубликовала новый трейлер к фильму «Мстители: Финал». Ролик к четвертому фильму о команде супергероев размещен на официальном «YouTube»-канале студии. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, в «Twitter» студии опубликован постер к фильму.

Напомним, российская премьера картины «Мстители: Финал» запланирована на 29 апреля 2019 года. Фильм является прямым продолжением картины «Мстители: Война бесконечности». Обе ленты сняли режиссеры Энтони и Джо Руссо. Роли в картине, в частности, исполнили Бри Ларсон, Брэдли Купер, Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Роберт Дауни - младший.