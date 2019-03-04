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40 человек погибли в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии

40 человек погибли при нападении на две мечети в Новой Зеландии. Этот факт подтвердила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает «Интерфакс».

По ее словам, 10 человек погибли в мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча) и 30 человек - в мечети на Дин-Авеню в самом городе. Еще более 20 человек получили серьезные ранения. Они находятся в больнице.

Как рассказали очевидцы, стрельбу в мечети пригорода Линвуд, где в этот момент находились около 300 человек, открыл белый мужчина в шлеме, очках и армейской куртке. При этом он вел онлайн-трансляцию нападения.

По данным New Zealand Herald, стрелок – гражданин Австралии, он придерживается ультраправых взглядов. Перед нападением мужчина опубликовал 37-страничный манифест, в котором назвал свои действия терактом. Четыре человека задержаны в связи со стрельбой, сообщил комиссар полиции Майк Буш.

«Мы не знаем о других людях (причастных к нападению, – ред.), но предполагаем, что никто из них не находится на свободе», – приводит слова полицейского портал Stuff.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом и «одним из самых черных дней» в истории страны.

Бороться с терроризмом всем странам следует сообща, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц.

«Ранее в Новой Зеландии ничего подобного не было. Не исключаю, что террористы нашли "узкие места", зная, что там особого противодействия не было. Как показывает жизнь, для террора нет ни границ, ни национальностей. И то, что уже очень много лет твердит Россия, что бороться с этим злом можно, только объединив усилия – для многих это все еще непонятно, они все еще пытаются как-то побыть по принципу "моя хата с краю". Сегодня каждый ответственный человек и руководитель должен понимать, что с чумой XXI века, международным террором, бороться можно только сообща – других вариантов нет. События в Новой Зеландии это еще раз подтвердили. Соболезную людям, которые пострадали от этого гнусного акта», – сказал Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik.