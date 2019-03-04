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Во ФСИН рассказали об участившихся нападениях на тюремный персонал

Смягчение в России уголовно-исполнительного законодательства повлекло сосредоточение в колониях преступников, осужденных за тяжкие преступления, и как следствие - рост нападений на тюремный персонал, сообщил первый замглавы ФСИН Анатолий Рудый.

«Гуманизация уголовного законодательства привела к концентрации в местах лишения свободы лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Таких осужденных в настоящее время более 80% от общей численности», - сказал Рудый на заседании коллегии ведомства.

В связи с этим, по его словам, «растет количество случаев применения насилия в отношении сотрудников (колоний - ИФ)».

«В 2018 году выявлено 175 таких случаев, причинен вред здоровью 55 сотрудников», - сказал замдиректора ФСИН.

С другой стороны, отметил он, «количество случаев незаконного применения силы со стороны сотрудников (по отношению к заключенным - ИФ) в прошедшем году сократилось в полтора раза».

Рудый не привел конкретных статистических данных, отметив, что важную роль в соблюдении законности играет ведомственный и общественный контроль, а также прокурорский надзор, «которые в прошедшем году были значительно усилены».

Как сообщалось, в прошлом и текущем году широкий общественный резонанс вызвали факты жестокого обращения с осужденными, видеокадры которых попали в интернет.