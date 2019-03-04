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В Уфе женщина умерла после падения со сломанного стула в больнице

В одной из больниц столицы Башкирии пенсионерка скончалась после падения со сломанного стула. Как передает bash.news, в больнице № 13 Уфы пожилая пациентка в коридоре одного из отделений попыталась сесть на стул, но тот оказался сломан. В результате женщина упала, разбила голову и спустя несколько дней скончалась.

Женщина лежала в больнице с тяжелым течением ОРВИ и подозрением на отит. «Она пошла слабая искать столовую. Ее пошатнуло в ее состоянии, она села на стул, он был сломан — она разбила голову. Дошла до палаты, соседка посмотрела — у нее подушка вся была в крови. Вот такой порез был на голове», — рассказала дочь женщины.

При этом, по словам родственников, сначала на происшествие никто не обратил внимания и голову пенсионерке перебинтовали лишь по просьбе соседки по палате. При этом медсестра не сообщила о произошедшем заведующему отделением.

Между тем женщине стало хуже и ее перевели в реанимацию. Через несколько дней она умерла. По словам родственников, все это время врачи перебирали разные диагнозы. «Нам диагноз до последнего не говорили нормально — то менингит, то инсульт, отит, грипп. В итоге вскрытие показало, что она от язвы желудка умерла!» — рассказала дочь пациентки.

Сестра-хозяйка заявила, что сломанный стул должны были списать, но оставили в коридоре.

Руководство больницы прокомментировало ЧП своеобразно. «Предоставьте мне доказательства, что там был сломанный стул! — Только что мы были там, и сестра-хозяйка подтвердила, что он был. — Ну тогда сестра-хозяйка и должна дать комментарий, если она вам подтвердила. У меня нет сломанного стула в ЛОР-отделении», — заявила заместитель главного врача ГКБ № 13 Уфы Елена Елхова.