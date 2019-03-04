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В Комсомольске-на-Амуре отменили фестиваль, где хотели показать молодежный спектакль о гендерных стереотипах

Организаторы фестиваля «Цвет шафрана» в Комсомольске-на-Амуре сообщили об его отмене. Они заявили, что администрация города нашла «пропаганду гомосексуализма» в детском творчестве. Об этом говорится на странице фестиваля во «ВКонтакте».

Как сообщает Tjournal, руководитель активистского театра «Мерак» Юлия Цветкова рассказала, что владельца помещения, где планировали показать постановку, поставили перед фактом — «или вы его не проводите или мы отбираем у вас помещение». Цветкова уточнила, что они отменили фестиваль, так как не хотят возобновления давления на детей и их родителей. Нынешний отказ площадки стал уже вторым: в феврале у организаторов забрали ещё одно место для его проведения.

11 и 12 марта полиция допросила несовершеннолетних актеров театра «Мерак» из-за их участия в постановке «Голубые и розовые» для фестиваля «Цвет шафрана». Цветкова уточняла, что спектакль не имеет отношения к ЛГБТ — он посвящен стереотипам, которые навязывают с детства: «девочки должны заниматься хозяйством, а мальчики все эмоции обязаны держать при себе, ведь парни не плачут».