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В России и мире

Строительство завода по производству питьевой воды на берегу Байкала приостановлено

15.03.2019 20:02|ПсковКомментариев: 0

Суд приостановил строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области в пятницу.

«Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук Слюдянского района приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры», - отмечается в сообщении.

Как уточнила пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры, решение принято Кировским районным судом Иркутска. При этом приостановлено действие разрешения на строительство завода, а также положительного заключения государственной экологической экспертизы и приказа об ее утверждении.

Как отмечает пресс-служба, во время утверждения положительного заключения госэкспертизы специалисты не учли распространение на территории завода растений, занесенных в «Красную книгу Иркутской области».

«Оставлены без внимания многолетние орнитологические исследования, согласно которым спорные земли служат важным сезонным местом обитания перелетных птиц в период миграции. В их числе находятся и виды птиц, подлежащие особой охране, включенные в Красные книги различных уровней», - говорится в сообщении.

Материалы проверки прокуратура направила в управление СКР по Иркутской области для возбуждения уголовного дела по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий при проведении общественных слушаний.

Как отмечается в пресс-релизе, в ходе обследования на территории строящегося завода специалисты Росприроднадзора и прокуратуры обнаружили следы нефтепродуктов, локальные навалы отходов производства.

«Разрешение на проведение ООО "АкваСиб" (инвестор проекта - ИФ) земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы на момент проверки не было предоставлено. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода, а также в ходе проведения государственной экологической экспертизы», - говорится в сообщении.

По данным инвестора, первая очередь завода по розливу воды в Култуке будет введена в строй в конце 2019 года, в следующие два года он выйдет на проектную мощность. К 2022 году объем производства должен составить 154,8 тысячи кубометров воды в год. Ранее также сообщалось, что общий объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 миллиарда рублей.

Ранее местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода на берегу Байкала. Они считают, что предприятие, если оно будет запущено, нанесет экологический ущерб озеру. Премьер РФ Дмитрий Медведев ранее также заявил, что распорядился проверить проект на соответствие экологическим стандартам.

В среду Совет по правам человека при президенте РФ со ссылкой на ученых-лимнологов сообщил, что строительство на Байкале завода для экспорта воды может создать угрозу для живущих вокруг озера редких животных.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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