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Сотрудники МВД отмечают День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел РФ

Сотрудники и ветераны подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел отмечают 16 марта свой профессиональный праздник. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, в 1937 году приказом НКВД СССР был организован знаменитый ОБХСС, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Его создание стало поистине революционным шагом в системе правоохранительной деятельности. С тех пор сначала сотрудники БХСС, потом БЭП, а теперь ГУЭБиПК целенаправленно и повсеместно ведут борьбу с должностными и хозяйственными преступлениями, надежно обеспечивая экономическую безопасность государства.

Подразделения БХСС боролись с хищениями социалистической собственности, фальшивомонетничеством, спекуляцией в системах государственной торговли, потребительской, промысловой и инвалютной кооперации. Позднее в их компетенцию вошла борьба с контрабандой. Во время Великой Отечественной войны сотрудники спасали госсобственность, боролись с мародерством. В тяжелые послевоенные годы пресекали хищения на предприятиях и в организациях. По мере становления и развития экономики, менялась специфика, совершенствовались методы и формы оперативно-разыскной и профилактической деятельности.

В конце 80-х служба стала ориентироваться на защиту собственности всех видов. Деятельность кооператоров, частных предпринимателей, крупных бизнесменов, а позднее компаний и корпораций стала сферой, в которой надо было переходить на новые подходы и формы борьбы с преступностью.

Сегодня работа службы направлена на пресечение преступлений в кредитно-финансовой системе, налоговых преступлений и преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления, преступлений, связанных с госзаказом, долевым участием, инвестиционным строительством жилья и нарушением антимонопольного законодательства. Также усилия направлены на противодействие системной коррупции, снижении доли теневой экономики, незаконных финансовых операций, обналичиванием и выводом капиталов за рубеж.

В 2018 году подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России выявлено 67,9 тыс. преступлений экономической направленности, более 23 тыс. из которых совершены в крупном или особо крупном размере. На 26,9% увеличилось количество раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами. На 36% увеличился объем возмещения материального ущерба.

Сотрудники полиции продолжают раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления экономической направленности, пресекают хищения бюджетных средств, защищают производителя и собственника от криминалитета, что помогает создавать благоприятный инвестиционный климат в экономике Российской Федерации.