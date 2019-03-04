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В России и мире

Затраты на автономный российский интернет предложили компенсировать из бюджета

16.03.2019 13:54|ПсковКомментариев: 0

Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета. Об этом РБК рассказала соавтор поправок сенатор Людмила Бокова.

Источник: РИА «Новости»

Как пишет «Лента.ру», также предлагается освободить операторов от ответственности перед абонентами за сбои в работе сети. Это будет касаться случаев, если сбои произойдут из-за «работы специальных средств противодействия угрозам».

«Поскольку технические средства, которые планируются к установке, будут приобретаться за счет бюджета, то и обслуживание этих устройств должно также компенсироваться из бюджетных средств», - пояснила сенатор.

Напомним, законопроект об автономном интернете внесен в Госдуму в конце 2018 года, необходимость такой структуры объясняли стремлением защититься от внешних угроз. Предполагается, что инфраструктура сможет обеспечить автономную работу Рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.

Законопроект стал ответной мерой на принятую США стратегию национальной кибербезопасности, в которой Россия называлась организатором кибератак.

Теги: #закон #Госдума #законопроект #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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