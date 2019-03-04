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Россия разрабатывает новое галлюциногенное оружие

У России на вооружении появятся модифицированные станции визуально-оптических помех «Филин», разработка которых уже ведется. А имеющимся станциям увеличат дальность действия. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника», входящего в Ростех.

Источник: Военное Обозрение\youtube.com

Как пишет «Российская газета», разработку новых модификаций станций визуально-оптических помех ведет опытный завод «Интеграл». В частности, речь идет об улучшении массогабаритных характеристик и снижении электропотребления. Также сообщается, что «Филин» предполагается дооснастить верифокальным объективом, который минимум в полтора раза увеличит мощность излучателя и дальность действия станции. Будет расширен и угол ее воздействия. Соответствующий проект практически завершен.

При этом отмечается преимущество модульной конструкции станций визуально-оптических помех. Увеличивая или уменьшая количество излучателей или комбинируя элементы большей и меньшей мощности, можно создавать станции либо военного назначения, либо менее мощные гражданские версии для обеспечения безопасности объектов крупных компаний.

Напомним, станция «Филин» ночью и в сумерках может использоваться для временного ослепления противника за счет интенсивной генерации световых импульсов. Добровольцы, оказавшиеся под воздействием станции, не могли вести прицельный огонь. Кроме того они сообщили о головокружении, тошноте и дезориентации в пространстве и отметили галлюциногенный эффект в виде «плавающего» пятна света.