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Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой из-за фильма об отце

Дочь певца Майкла Джексона - Пэрис Джексон - попыталась 16 марта совершить самоубийство из-за показа фильма о ее отце. Об этом со ссылкой на интернет-портал «TMZ» пишет «ТАСС».

Источник: EPF-EFE/NINA PROMMER

По словам его источников «TMZ», близких к семье Джексон, 20-летняя Пэрис пыталась покончить с собой, по большей части, из-за показанного ранее на телеканале «HBO» документального фильма «Покидая "Нэверленд"» («Leaving Neverland»). В нем приводятся заявления двух молодых американцев, утверждающих, что они, будучи детьми, подвергались действиям сексуального характера со стороны Майкла Джексона. Семья певца, умершего в 2009 году, ранее назвала эти обвинения «публичным линчеванием» и подала в штате Калифорния судебный иск к «HBO» на 100 миллионов долларов.

По данным «TMZ», сотрудники полиции и скорой помощи прибыли к дому Пэрис Джексон в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) рано утром в субботу. В настоящее время она находится в больнице под постоянным наблюдением врачей. Состояние девушки оценивается как стабильное.

Пэрис Джексон, как отмечает интернет-портал, сама не смотрела фильм «Покидая "Нэверленд"». Ранее она активно выступала в защиту своего отца и заявляла, что обвинения в его адрес в растлении малолетних безосновательны. В 2013 году она также пыталась совершить самоубийство. В последние годы девушка страдала от депрессии.