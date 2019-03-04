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Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови. Об этом сообщил ТАСС отец артистки, композитор Виктор Началов со ссылкой на врачей.

Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в московской больнице. Ранее днем врачи сделали ей операцию на ноге.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», - сказал Началов. По его словам, «врачи делали все гениально, старались», но спасти певицу не удалось.

Дата и место прощания пока не определены, уточнил он.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой, в начале 1990 приняла участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», на котором познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Понаровская несколько лет была наставником начинающей звезды.

Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу, была участницей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».