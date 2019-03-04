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Кинорежиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию

Народный артист СССР, 93-летний режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию одной из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Союза кинематографистов РФ.

«Марлен Мартынович в реанимации», - сказал собеседник агентства.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

Хуциев - режиссер фильмов «Весна на Заречной улице» (совместно с Феликсом Миронером), «Два Фёдора», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Послесловие», «Бесконечность» и других кинокартин. В последние годы Хуциев работал над картиной «Невечерняя» про Толстого и Чехова.