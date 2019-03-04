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Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта

Президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции - Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 гг. и 1941-1944 гг. «Малахов курган».

В этот же день в Симферополе В.Путин проведет встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя и примет участие в торжествах, посвященных празднованию 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.