В России и мире

Назван вероятный победитель Евровидения‐2019

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade», скорее всего, победит на песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Такой прогноз дала испанская El Periodico, опубликовавшая рейтинг претендентов, сообщает портал 3600.

По мнению авторов издания, голландец является фаворитом. Во время национального отбора, выигранного с легкостью, певца сравнивали с мировыми знаменитостями - Coldplay и Адель.

На второй строчке рейтинга шведский певец Джон Людвик с «Too late for love». Отмечается, что Швеция в течение последних пяти лет всегда входила в десятку лидеров конкурса. В 2012 и 2015 певцы из этой страны праздновали победу.

Россиянин Сергей Лазарев и его «Scream» заслуживают третьей строчки. Этот певец, по мнению испанских журналистов, способен вернуть России утраченные позиции и заставить забыть неудачи двух прошлых лет.

В числе других претендентов - швейцарец Лука Хенни и «She got me», испанец Мики Нуньес, певица с Кипра Элени Фурейра и итальянец Махмуд.