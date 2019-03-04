В России и мире

Стали известны размеры пенсий бывших президентов разных стран

Президент России имеет право на пожизненное содержание в 75% от ежемесячного денежного вознаграждения, а пенсия Михаила Горбачева составляет 40 минимальных зарплат. Журналисты выяснили, какую пенсию получают лидеры мировых держав. Самую большую, как оказалось, – бывший премьер-министр Великобритании, а самую маленькую – глава Египта.

Как сообщают «Аргументы и факты», британскому экс-премьеру Тони Блэру выплачивается 633 тысячи долларов в год (что аналогично примерно 3,4 миллиона рублей в месяц), и большая часть этих денег уходит на охрану.

Бывшие лидеры Германии, пишет издание, имеют по 233 тысячи евро (1,4 миллиона рублей в месяц), Италии – по 100 тысяч евро (610 тысяч рублей в месяц), Финляндии – 130 тысяч евро (794 тыс. рублей в месяц). Бывший президент США Барак Обама получает по 17 тысяч долларов в месяц (1,1 миллиона рублей), а Джордж Буш-младший – по 16 тысяч долларов (1 миллион рублей).

Самая маленькая пенсия оказалась у бывшего президента Египта Хосни Мубарака – 339 долларов в месяц (около 22 тысяч рублей). А бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе при жизни получал по 410 долларов (около 26,5 тысячи рублей).

По данным издания, в феврале Леонид Кравчук, экс-президент Украины, пожаловался на маленькую пенсию (18 тысяч гривен, что равно примерно 43 тысячам рублей), назвав её «позором».