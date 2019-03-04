В России и мире

Российские ученые пообещали создать устройство, ускоряющее компьютер в 10 раз

В России разрабатывают ускоритель, увеличивающий производительность компьютера в пять-десять раз. В холдинге «Росэлектроника», как сообщает ТАСС, обещают создать опытный образец в течение двух лет.

Над проектом работают специалисты концерна «Созвездие» и бойцы научной роты военного технополиса «Эра». Как пояснили в «Росэлектронике», устройство представляет собой стандартную карту расширения PCI-Express. Это позволит интегрировать его в слот стандартного сервера. По замыслу разработчиков, ускоритель можно будет использовать в ведомственных и корпоративных серверах по обработки данных, в серверах широкополосного удаленного доступа, устройствах трансляции сетевых адресов (NAT), брандмауэрах, системах углубленного анализа данных.

Ускоритель можно будет перепрошивать под разные типы задач. Его использование позволит снизить расходы на создание вычислительной и коммуникационной инфраструктуры центров обработки данных, при этом максимально оперативно реагировать на новые требования и сервисы.