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Андрей Макаревич раскритиковал радующихся воссоединению Крыма с Россией фанатов

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией. Свою позицию он изложил на странице в Facebook.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях! Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так *** (плохо – от ред.) выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?», - написал музыкант.

Как уточняют «Известия», Андрей Макаревич не в первый раз нелестно высказывается о возвращении полуострова в состав России. Так, летом 2018 года он высказал мнение, что Москве в 2014 году следовало «купить Крым», чтобы не портить отношения с Украиной.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают ее итогов.

Пятилетие «крымской весны» на полуострове отметят масштабными праздничными мероприятиями, участие в которых примет президент России Владимир Путин.

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Юбилей воссоединения Крыма с Россией празднуется по всей стране. В Пскове его отметили 17 марта. В Детском парке установили концертную сцену, с которой для жителей города выступили творческие коллективы Пскова. В рамках праздничной программы также прозвучали стихи о Крыме, его возвращении и строительстве Крымского моста.