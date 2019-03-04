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Суд признал виновными троих из шести фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор трем фигурантам дела о гибели детей из оздоровительного лагеря на Сямозере в Карелии летом 2016 года, передает ТАСС.

Бывшего директора ООО «Парк-отель "Сямозеро"» Елену Решетову признали виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова - по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», бывшего инструктора лагеря Валерия Круподерщикова - по статье «Оставление в опасности».

Елена Решетова приговорена к девяти годам и шести месяцам в исправительной колонии общего режима. Ее освободили от наказания по статье «Оставление в опасности» в связи истечением срока давности.

Экс-инструктор лагеря Павел Ильин, который проходил по этой же статье, признан невиновным. Бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и исполняющий обязанности руководителя управления ведомства Людмила Котович, которым инкриминировалась халатность, также признаны невиновными.