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Борис Титов предложил не судить бизнесменов за создание преступных сообществ

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе администрации президента РФ Антону Вайно письмо, в котором попросил скорректировать нормы Уголовного кодекса (ст. 210 УК), карающей за организацию преступного сообщества (ОПС) и участие в нем. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По мнению Бориса Титова, под статью об ОПС не должны попадать участники предпринимательской деятельности, за исключением тех, кто обвиняется в производстве фальшивых денег.

По данным издания, Борис Титов направил письмо Антону Вайно не только как руководителю администрации президента, но и как главе рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства. Отталкиваясь от последнего послания Владимира Путина Федеральному собранию, бизнес-уполномоченный, в частности, особо отметил, что добросовестные коммерсанты по-прежнему испытывают риски оказаться под уголовным преследованием, в том числе по статье об организованном преступном сообществе.

Среди первоочередных мер, которые могли бы препятствовать давлению силовиков на бизнес, Борис Титов отметил исключение из уголовно-процессуальной сферы дел по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения «гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме». Он уточнил, что речь идет только о тех контрактах, которые не были признаны судом мнимыми, недействительными или притворными.

Вторым пунктом предложений является создание органами прокуратуры специального государственного реестра, в котором будут отмечаться все заявления о преступлениях, начиная с момента их подачи, движение материалов доследственной проверки, возбуждения уголовного дела и т. д. По замыслу автора, это позволит существенно повысить «прозрачность и контролируемость» этих процессов, снизит риски возможных нарушений и злоупотреблений. Отдельным предложением Бориса Титова является запрет на привлечение к уголовной ответственности предпринимателей, обвиняемых в создании или участии в организованном преступном сообществе (ОПС).



Согласно сложившейся практике, отмечает он, эту статью, которая предусматривает до 20 лет заключения, регулярно вменяют не только представителям криминальных кругов, но и бизнесменам. Бизнес-омбудсмен считает, что следователи зачастую делают это необоснованно и неправомерно, а после того, как ответственность по ст. 210 была по инициативе президента РФ серьезное ужесточена, эта тенденция может стать повседневной практикой.

Уточняется, что в ближайшее время аппаратом бизнес-уполномоченного будут сформулированы еще несколько предложений для внесения изменений в действующее законодательство. Одно из них будет касаться облегчения практики условно-досрочного освобождения (УДО) для предпринимателей.