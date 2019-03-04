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Продавцы овощей и водители автобусов в Якутске не вышли на работу из страха за свою безопасность

Большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов в Якутске закрыты, водители автобусов - выходцы из Средней Азии - не выходят на работу, опасаясь нападений после изнасилования местной жительницы, за что был задержан и арестован приезжий из Киргизии, сообщает «Интерфакс».

Руководство одного из таких магазинов выложило в соцсетях сообщение о ночном нападении и просит прощения у покупателей за вынужденный простой в работе.

«Все оптовые базы закрыты. Нам попросту негде брать для вас фрукты и овощи. Приносим свои извинения», - говорится в объявлении.

Также с утра вторника наблюдалось уменьшение количества городских пассажирских автобусов на некоторых маршрутах. Местные СМИ связывают это с нападением и избиением водителя маршрутки. В свою очередь директор «Союзавто» Андрей Косицкий объясняет это техническими неполадками.

«Несколько автобусов находятся на ремонте, поэтому сегодня и наблюдается увеличение интервала движения. Ситуация у нас под контролем, в скором времени движение будет стабилизировано», - цитирует его слова пресс-служба городской администрации.

Однако, по словам директора муниципального предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания» Сергея Максимова, «некоторые водители не вышли на работу, опасаясь расправы». «Подчеркну, что это наблюдается только в коммерческом общественном транспорте. У нас все маршруты идут по графику», - сообщил он.

Очевидцы сообщают также об усиленном дежурстве полиции на конечных остановках автобусных маршрутов и установке видеонаблюдения возле городской мечети.

Напомним, 17 марта уроженец Киргизии похитил и изнасиловал жительницу Якутска. Ей удалось сбежать. Обвиняемый задержан и арестован, возбуждено уголовное дело об изнасиловании и похищении человека.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. В понедельник жители Якутска собрались в спорткомплексе «Триумф», где с ними встретилось руководство города и республики. Как сообщил в своем Instagram глава Якутии Айсен Николаев, во встрече приняли участие более 6 тысяч человек.

Глава Якутии призвал не допустить разжигания межнациональной розни и пообещал усилить в республике борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством, а лидеры национальных диаспор резко осудили преступников.

Люди требовали ужесточить миграционное законодательство и проверить все торговые заведения, где работают выходцы из Средней Азии. Также по соцсетям стали распространяться фото и видео, где неизвестные угрожают мигрантам, требуя от них покинуть республику.