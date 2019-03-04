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Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике. Об этом сообщила во вторник первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко.

Как сообщает РИА Новости, в ходе выступления на коллегии казначейства она уточнила, что в 2020 году планируется сократить численность территориальных органов власти на 5%, 2021-м — еще на 10%. За это же время численность чиновников центрального аппарата уменьшится на 10%.

«Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», — пояснила Нестеренко, подчеркнув, что размер фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.

Так, по словам Нестеренко, планируется поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60% от ФОТ, снизив «плавающую» стимулирующую часть до 40%. Как отметила замминистра, «сейчас эта пирамида перевернута».