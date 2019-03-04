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Названы последствия отставки Назарбаева для отношений Казахстана и России

Уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана не скажется на основной политической линии правительства страны, и Россия по-прежнему останется ее приоритетным партнером. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Назарбаев, бессменно руководивший республикой почти 30 лет, 19 марта ушел в отставку. Президентом на год - до следующих выборов - назначен председатель сената Касым-Жомарт Токаев.

«Конечно, есть опасения, что уход президента вызовет некую турбулентность. Особенно после прошедших смен власти на просторах стран СНГ: Грузия, Украина, Киргизия, Армения. Предполагаю, что, конечно же, он (Назарбаев - Ред.) об этом подумал», - заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Также в Госдуме отметили, что отставка готовилась давно, в Москве об этом хорошо знали.

При этом опасения общественности Казахстана о том, что без сильного лидера страна превратится из президентской республики в парламентскую, а власть поделит элита, эксперты назвали необоснованными, так как и.о. главы государства Касым-Жомарт Токаев -ответственный и сильный политик, который установил хорошие отношения с российскими коллегами и пользуется большим авторитетом и на Западе.