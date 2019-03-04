В России и мире

России не вошла в список «самых счастливых» стран мира

Россия не вошла в число «самых счастливых» стран мира. Об этом пишет РИА «Новости». Финляндия второй год подряд возглавила рейтинг «самых счастливых» стран мира «World Happiness Report», который опубликован 20 марта.

Источник: pixabay.com

В докладе «World Happiness Report» оцениваются 156 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Доклад был составлен по заказу ООН, впервые подобное исследование был выпущен в 2012 году.

«Самыми счастливыми» странами также были названы Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада, и Австрия. Не попали в первую десятку США (19 место), Германия (16), Британия (17), Франция (24) и Саудовская Аравия (28).

Согласно данным нового отчета, Россия потеряла девять пунктов и заняла 68 место - в прошлом году страна была на 59-й строчке рейтинга.

«Самыми несчастливыми» странами стали Южный Судан (последнее, 156 место), Центральноафриканская республика (155 место), Афганистан (154), Танзания (153), Руанда (152), Йемен (151), Малави (150).