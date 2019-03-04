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Астану предложили переименовать в Нурсултан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в знак признательности первому президенту Нурсултану Назарбаеву. Кроме того, он предложил построить монумент бывшему главе в центре столицы, сообщает «Коммерсантъ».

«Считаю необходимым назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева», - добавил он.

Также Токаев высказался за предоставление господину Назарбаеву статуса почетного сенатора. Кроме того, по его словам, портреты с изображением бывшего президента останутся «в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений».

Кроме того, новый президент Казахстана присвоил своему предшественнику Нурсултану Назарбаеву звание «Халык кахарманы» (Народный герой) и Енбек Ери (Герой труда). Тем, кто удостоился звания «Народный герой», вручается знак особого отличия - «Золотая звезда».

Вчера, 19 марта, Нурсултан Назарбаев, который возглавлял Казахстан с 1990 года, объявил о снятии с себя полномочий президента. Господин Назарбаев останется главой Совета безопасности, председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.