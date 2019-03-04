В России и мире

Сергей Шнуров заявил, что в этом году тур группы «Ленинград» будет прощальным

Грядущий стадионный тур группы «Ленинград» станет прощальным. Такой вывод можно сделать прочитав последнее сообщение в Instagram-аккаунте лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова, составленное традиционно в форме стихотворения.

«Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», - написал музыкант.

При этом Сергей Шнуров отмечает, что «может быть, когда-нибудь, но нескоро» он готов снова собрать группу «Ленинград», но пока «Мавр сделал свое дело, знаю я наверняка».

Объясняя такое решение, музыкант, в частности, написал:

«Быть в витрине зоопарка,

Это та еще запарка;

Ряженым орангутангом,

Танцевать потешно танго,

Под свои стишки и песни,

А про выходной забудь.

Хочешь лопни, хочешь тресни,

Выдай людям что-нибудь.

Может к черту эту тему?

Ты, как думаешь, скажи.

Встроиться пора в систему,

И наладить свою жизнь?»

Кроме того, Сергей Шнуров указал, что в качестве дальнейшего творческого пути не исключает работу в таких направлениях, как блюз, рейв, рок и джаз.

Как сообщает ТАСС, тур группы стартует 4 июня в Калининграде, затем «Ленинград» выступит в Москве 14 июня. В графике также - Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.