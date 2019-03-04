Сергей Шнуров заявил, что в этом году тур группы «Ленинград» будет прощальным

Грядущий стадионный тур группы «Ленинград» станет прощальным. Такой вывод можно сделать прочитав последнее сообщение в Instagram-аккаунте лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова, составленное традиционно в форме стихотворения.
«Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», - написал музыкант.
При этом Сергей Шнуров отмечает, что «может быть, когда-нибудь, но нескоро» он готов снова собрать группу «Ленинград», но пока «Мавр сделал свое дело, знаю я наверняка».
Объясняя такое решение, музыкант, в частности, написал:
«Быть в витрине зоопарка,
Это та еще запарка;
Ряженым орангутангом,
Танцевать потешно танго,
Под свои стишки и песни,
А про выходной забудь.
Хочешь лопни, хочешь тресни,
Выдай людям что-нибудь.
Может к черту эту тему?
Ты, как думаешь, скажи.
Встроиться пора в систему,
И наладить свою жизнь?»
Кроме того, Сергей Шнуров указал, что в качестве дальнейшего творческого пути не исключает работу в таких направлениях, как блюз, рейв, рок и джаз.
Как сообщает ТАСС, тур группы стартует 4 июня в Калининграде, затем «Ленинград» выступит в Москве 14 июня. В графике также - Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.