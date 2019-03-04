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В России курс доллара обновил минимум с лета

Курс доллара обновил свой минимум с лета 2018 года. Об этом пишет РИА «Новости». Рубль усилил рост после «мягких» решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей - на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 21.22 мск падал на 57 копеек до 63,82 рубля, курс евро снижался на 23 копейки до 72,83 рубля. Ранее в среду доллар опускался до 63,7 рубля - минимума с августа прошлого года, евро - до 72,74 рубля - минимума с июля.

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25 - 2,5% годовых, как и ожидали аналитики. Регулятор по итогам заседания принял решение замедлить сокращение активов на своем балансе в мае и прекратить его полностью в сентябре.

Прогноз по росту ВВП США на 2019 год понижен до 2,1 % с ожидавшихся в декабре 2,3 %, на 2020 год - до 1,9 % с 2 %. Прогноз по инфляция на текущий год понижен до 1,8 % с 1,9 %, на 2020 год - до 2 % с 2,1 %. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2019 - 2020 годы сохранен при этом на уровне 2 %. Прогноз по безработице на 2019 год повышен до 3,7 % с уровня декабрьского прогноза в 3,5 %, на 2020 год - до 3,8 % с 3,6 %.