В России и мире

Выявлены нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

Счетная палата выявила нарушения в использовании министерством культуры бюджетных средств на сохранение культурно-исторического наследия в 2016-2018 годах, передает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

«Проверка выявила недостатки и нарушения практически на всех этапах реализации инвестпроектов», - сообщили в Счетной палате.

Кроме того, Счетная палата выявила многократные нарушения федерального законодательства.

«В частности, дирекция приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн рублей. Всего контрольный орган оценил экономический ущерб и риски ущерба почти в 57 млн рублей», - говорится в сообщении.

Счетная палата подготовила обращение в Генпрокуратуру по фактам нарушений.